Isabel Silva feliz com nova vida longe dos ecrãs da TVI

Após onze anos no canal, Belinha decidiu abandonar as funções. Aliviada, aproveita para se dedicar ao que mais gosta

14:28

Ainda no rescaldo de ter abandonado as funções na TVI, após onze anos na estação, Isabel Silva tem dedicado o tempo livre a fazer o que mais gosta. Conhecida pela sua boa energia e espírito livre, Belinha, como é carinhosamente tratada, aproveitou os primeiros dias após a saída da estação para visitar a família que vive no Norte. Apesar da distância há vários anos, este continua a ser o seu principal pilar e refúgio., partilhou a apresentadora nas redes sociais onde recebeu uma onda de apoio e carinho depois da sua decisão de sair, após o ambiente de mal-estar com a diretora Cristina Ferreira.Além disso, Isabel tem aproveitado os dias de ‘liberdade’ para se focar na prática de exercício físico. Uma paixão que mantém há vários anos e que inclusivamente levou a abrir um ginásio ao qual nos últimos meses tem dedicado grande parte do seu tempo. Projetos que sempre fez questão de manter a par das suas funções na TVI.Sobre o futuro profissional como apresentadora, Isabel Silva prefere manter o secretismo, garantindo apenas que irá voltar aos ecrãs, onde também se sente verdadeiramente feliz e concretizada.