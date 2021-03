Isabel Silva regressa à TVI em novo programa de Cristina Ferreira

Guardo comigo momentos inesquecíveis e desejo, honestamente, o melhor para esta estação que será sempre especial para mim", apontou.





Durante a passagem pela Altice Arena que acolhe as gravações do 'All Together Now', Isabel Silva foi obrigada a cruzar-se com o antigo affair. Trata-se do músico James dos Reis que integra o leque dos jurados fixos, ao lado de Gisela João, Diana Monteiro, Vanessa Silva, entre outros.



Segundo a 'Vidas' apurou, entre Belinha e o artista não há qualquer tipo de contacto. Aliás, os dois cortaram relações inclusivamente nas redes sociais muito pouco tempo depois da revelação da aproximação de ambos.



Recorde-se, James foi o responsável pelo anúncio da relação próxima com Isabel. "Nós não jantámos muito confesso. Dançámos e depois a coisa mudou de tom...", disse durante uma aparição televisiva. A indiscrição irritou a apresentadora.





Embora não seja um dos rostos fixos dos avaliadores do maior consurso de talentos do Mundo, Belinha vai dar o ar da sua graça numa das emissões ao lado de outras figuras do canal como Iva Domingues, Cláudio Ramos, Maria Botelho Moniz, Fernanda Serrano ou Pedro Teixeira.Após a transmissão do episódio fica assim assinalado a derradeira despedida da comunicadora que esteve ao serviço do canal ao longo da última década.