Isabel Valadeiro, Carlos Ferra

01:30

Aos 27 anos, e ao fim de menos de um ano de namoro, a atriz e modelo Isabel Valadeiro está noiva do manequim Carlos Ferra. Foi a própria quem deu a notícia nas redes sociais, exibindo, com orgulho, o anel de noivado. Na legenda da publicação escreveu: “E isto aconteceu!”. Famosos e anónimos apressaram-se a dar-lhe os parabéns e a desejar felicidades ao casal, que não anunciou qualquer data para o enlace.





Valadeiro, que o público pode atualmente ver na novela ‘Papel Principal’, da SIC, namorou durante três anos com o colega José Mata, mas a relação terminou no início do verão passado. Desde o início deste ano, iniciou uma relação discreta com Carlos Ferra e no mês passado começou a aventar-se que o casal já estava a fazer planos para viver junto. Que era tudo uma questão de tempo...