Isabela Valadeiro arrasa no Rio de Janeiro

01:30

Miguel Azevedo

A aproveitar uma pausa no trabalho, Isabela Valadeiro rumou em viagem ao Brasil na companhia do noivo Carlos Ferra, o que chegou a adensar rumores de que o casal tinha ido dar o nó em Terras de Vera Cruz. Já no Rio de Janeiro, a atriz partilhou fotografias em biquíni, o que levou os fãs à loucura. “Ai riqueza. Não ‘tou aguentando”, “Meu Deuuuus, gentxiiiiii”, “A oitava maravilha”, “Derrubou a net”, “que brasa de mulher”, “Deusa” ou “Tá podendo” foram apenas alguns dos comentários.



Recorde-se que foi em outubro do ano passado que Isabela Valadeiro surpreendeu tudo e todos ao anunciar nas redes sociais que estava noiva do manequim e treinador de ténis Carlos Ferra. “Aconteceu durante umas férias que fizemos em contexto de trabalho e no último dia ele fez o pedido à moda antiga”, revelou a atriz, admitindo que o nó poderia estar para muito breve. “A ideia é casar-me para o ano [2024]. Ainda não definimos nada em concreto, mas não queremos que o noivado se alargue muito”, disse.

