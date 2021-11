Isabela Valadeiro, artes, cultura e entretenimento, questões sociais, economia, negócios e finanças, media

Isabela Valadeiro

Foto: Direitos Reservados

06:00

Duarte Faria

Apesar de, nos últimos anos, se ter dedicado em exclusivo à representação, Isabela Valadeiro confessa ao CM que o “bichinho pela moda” lhe ficou. Aos 25 anos, e com a carreira de atriz lançada, Isabela não quer, no entanto, fechar já as portas ao mundo das campanhas fotográficas e das passereles e quer continuar a definir os seus próprios timings, sem pressão. “Infelizmente sinto que a sociedade dita um prazo para as mulheres e eu não tenho isso como válido e sou completamente contra esse pensamento. Por isso, não descarto a possibilidade de, um dia mais tarde, fazer carreira de modelo, mas confesso que todo o tipo de arte me enche mais as medidas.”





Assim, garante a artista, o “bichinho pela moda” continua, mas “não tanto como o bichão da representação”. Para já, Isabela ainda não tem nenhum projeto para voltar a ser modelo, mas no próximo ano promete surpreender em novos desafios como atriz, embora ainda não possa revelar quais. O CM sabe que a atriz deverá voltar a fazer uma novela para a SIC - atualmente ainda está no ar na novela ‘A Serra’, embora as gravações já tenham terminado. “2022 será para trabalhar e passar tempo de qualidade com os meus, porque acho que a pandemia nos fez perceber que a vida é demasiado curta”. Isabela namora com o ator José Mata.