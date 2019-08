Isabela Valadeiro confirma novo amor

01:30

Apesar de tentar manter a vida privada longe dos holofotes da fama, a proximidade de Isabela Valadeiro e José Mata não passou despercebida.Após ter-se mudado da TVI para a SIC, a proximidade com o ator foi inevitável e o romance foi agora confirmado pela atriz. "O Zé (José Mata) é muito próximo de mim, gostamos muito um do outro e acho que ele é uma pessoa extraordinária", confidenciou a artista à revista ‘Caras’, em que se mostra bastante feliz e satisfeita com a sua vida pessoal e profissional.Apesar de o casal tentar manter a maior discrição possível, ao longo dos últimos meses, as redes sociais acabaram por denunciar o relacionamento dos atores da estação de Paço de Arcos, que se mostravam nos mesmos locais.Recorde-se que, aos 22 anos, a jovem artista é atualmente uma das principais apostas da SIC e integra o elenco da série ‘Golpe de Sorte’, líder incondicional das audiências em Portugal. A atriz foi mais uma das aquisições de Daniel Oliveira à concorrente TVI.