Isabela Valadeiro feliz ao lado do novo namorado

A atriz namora atualmente com o modelo Carlos Ferra

03 out 2023 • 15:51

Panama Cook.

Isabela Valadeiro, de 27 anos, está a viver uma das fases mais felizes da sua vida, tanto a nível profissional como pessoal confessando que se sente realizada em ambos os níveis.Neste momento a atriz está a fazer a novela 'Papel Principal', da SIC, e confessa que é uma, sobretudo pelo sotaque de Braga que irá interpretar., desvendou a atriz durante a gala dos 'Globos de Ouro'.Já no plano amoroso, a atriz está num relacionamento com o modelo Carlos Ferra há cerca de oito meses., confessa Isabela Valadeiro que recorde-se namorou com o ator José Mata que também já refez a sua vida ao lado da cantora