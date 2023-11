Isabela Valadeiro prepara-se para dizer 'sim' Atriz dá o nó no próximo ano com Carlos Ferra.

Isabela Valadeiro

01:30

Duarte Faria

Isabela Valadeiro vive uma fase muito feliz a nível pessoal. Aos 27 anos, a atriz prepara-se para dizer o ‘sim’ ao manequim Carlos Ferra, com quem vive uma relação há cerca de oito meses - será no próximo ano, no Alentejo.



“O Carlos é um homem de muitas valias, de características que eu aprecio, além daquelas que pensei num homem ao meu lado. Às vezes não é uma questão de tempo, mas uma questão daquilo que se sente. Foi sempre mútuo e avassalador desde o início. Apaixonámo-nos, temos muita coisa em comum”, contou no programa ‘Júlia’ (SIC). “É uma coisa extraordinária, não sei pôr por palavras, e se eu imagino alguém com quem ficar para o resto da minha vida é ele.”

