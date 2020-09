Isabela Valadeiro recebe declaração de José Mata no 24º aniversário

Isabela Valadeiro comemora esta quarta-feira o 24º aniversário e não escapou a uma declaração de amor por parte do companheiro, José Mata.





A atriz recebeu a mensagem emotiva através das redes sociais.O ator deixou uma declaração com poucas palavras e uma rara fotografia ao lado da namorada. .

"Que bom! Ah! Que bom. Que bom que nasceste. Parabéns, Amor. Sou-te", escreveu o protagonista de 'Nazaré' junto a uma imagem com a artista. O ator também marcou a localização 'Vida' na fotografia em questão ao lado da namorada.



Isabela comentou apenas um "Obrigada" como reação, uma mensagem acompanhada com 'emojis' de coração.



Os dois mostram que a relação vai de vento em popa, apesar de continuarem a ser um casal discreto.



Os admiradores ficaram 'derretidos' com o gesto do galã português.



"Vocês são lindos", "Casal perfeito", "Que sejam muito felizes", foram algumas das mensagens deixadas na publicação acompanhadas de felicitações ao rosto da série 'Golpe de Sorte'.