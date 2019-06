Isabela Valadeiro tem novo 'amigo' no coração

Famosas seduzem em roupa interior e provocam delírio

O coração de Isabela Valadeiro está finalmente ocupado. A atriz que garantiu, desde que se estreou em ‘A Herdeira’, estar livre e descomprometida, parece ter finalmente encontrado o seu príncipe: o também ator José Mata.O casal foi visto esta semana na praia, na Costa de Caparica. Estavam os dois bem juntinhos e muito carinhosos um com o outro, antes de partirem do local, sempre discretamente.A ‘Vidas’ interrogou a atriz sobre esta situação, mas Isabela negou-se a falar sobre a sua vida pessoal.", começou por dizer acabando, contudo, por dizer que José Mata "" e que gosta "muito dele", mas como amigo.Certo é que a atriz, de apenas 22 anos, garante estar atualmente a passar por uma fase "muito feliz" da sua vida, garantindo não ter motivos para se queixar. Esta relação, contudo, não surpreende os amigos do ator, de 33 anos.Recordamos que José Mata está solteiro desde o final do verão de 2018 quando a sua relação com Rita Duarte chegou ao fim. O ator apenas falou da separação em novembro, tendo antes disso recusado falar da sua vida privada.Entretanto, Isabela Valadeiro passa por uma fase profissional de excelência. A atriz foi ‘roubada’ por Daniel Oliveira à TVI, estando hoje a brilhar na série ‘Golpe de Sorte’. Algo que Isabela agradece do fundo do seu coração.", confessou. "Ainda para mais a Telma, que é uma personagem tão gira. Inspirei-me na Deborah Secco e na novela ‘Celebridade’", conta.O que a deixa mais feliz neste projeto em que dá vida a Telma é poder contracenar com o elenco veterano."Trabalhar com a Carmen Santos, a Manuela Maria e o Rui Mendes é soberbo. Só tenho a aprender com eles. E depois tenho a Maria João Abreu, que me transmite uma calma com com o olhar."