Isaltino de férias com a mulher na Madeira Presidente da Câmara Municipal de Oeiras passou despercebido ao desembarcar no Aeroporto do Funchal.

Isaltino de férias com a mulher na Madeira

Foto: DR

01:30

Os dias de sol e as temperaturas amenas que se fazem sentir nestes últimos dias de janeiro levaram o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, a apanhar um avião para passar uns dias de férias com a mulher, Patrícia Camarinho, na Madeira. Com um ‘look’ descontraído, de jeans e boné, Isaltino Morais passou despercebido ao desembarcar no Aeroporto do Funchal. O casal levou vários livros na bagagem, sinal de que Isaltino e Patrícia vão aproveitar os próximos dias para descansar e recuperar energias sob o acolhedor sol madeirense.