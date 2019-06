Isaurinha já sabe o sexo do bebé

Vem aí uma Gracinha para alegrar a nossa vida", escreveu na fotografia que colocou no Instagram a agradecer a surpresa.

Cinha de Jardim vai voltar a ser avó! Carolina Jardim, a filha mais nova da socialite, mais conhecida por Isaurinha, anunciou que estava à espera do seu primeiro filho com Leonardo Mota.Esta quinta-feira, 6 de junho, a jovem foi surpreendida com uma festa organizada pelo namorado e pelos amigos. No evento foi anunciado que o casal está à espera de uma menina, que vai chamar, carinhosamente, de Gracinha.A revelação do sexo foi feita através de um bolo, onde o recheio era rosa.Na festa estiveram presentes Bárbara Bandeira e Kasha, cantor dos D.A.M.A., que são amigos próximos do casal.