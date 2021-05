Isaurinha Jardim vive dia especial em família no batismo da filha

A filha mais nova de Cinha Jardim viveu, no último sábado, um dia muito especial: batizou a pequena Maria da Graça, fruto da relação com Leonardo Mota, numa cerimónia que aconteceu no Norte do País. Nas redes sociais, os convidados foram partilhando, ao longo do dia, imagens de Isaurinha com a filha na cerimónia que fizeram as delícias dos fãs.









A irmã, Pimpinha, foi a escolhida para ser madrinha de Maria da Graça, mostrando-se elegante num vestido curto com padrão floral. Das imagens partilhadas pelos amigos esteve ausente a mãe de Isaurinha, Cinha, que sempre revelou ser uma avó muito babada.

Entre os convidados presentes, destaque para a cantora Bárbara Bandeira e o namorado, Kasha, e também Angie Costa, que foi acompanhada pelo companheiro, Miguel Coimbra. A atriz da novela ‘Bem Me Quer’, da TVI, esteve no centro das atenções ao exibir a sua barriguinha de grávida.





Depois deste dia de grande felicidade, Isaurinha Jardim começa já a preparar as próximas emoções. É que esta semana a jovem revelou que foi pedida em casamento pelo namorado. Nas redes sociais, partilhou uma fotografia com Leonardo em que exibia a sua nova aliança de noivado. “Com a nossa cidade no fundo e o homem da minha vida”, disse, referindo-se à paisagem da cidade do Porto visível na fotografia partilhada.





Isaurinha ainda não revelou qual a data do casamento, mas o certo é que se mostra cada vez mais feliz com a família que construiu ao lado do companheiro, Leonardo Mota.