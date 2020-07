Iury desentende-se com Pedro Alves no 'Big Brother': "Ele está a ver maldade onde não existe"

Iury e Pedro Alves desentenderam-se dentro da casa mais vigiada do país.



O concorrente nortenho recusou-se a dançar com a colega e esclareceu o motivo. No entanto, a personal-trainer não concordou com a atitude e acabou mesmo por se mostrar destroçado pelo que ele a fez sentir.

"Não vou fazer, desculpa… para mim não faz sentido. Por respeito ao Daniel Monteiro e à Jéssica" começou por dizer o namorado de Jéssica, que já abandonou o desafio, tal como Daniel.



"Eu sei o que penso, e não quero estar a falar sobre isso. Parece que já adivinhava isto, honestamente… juro-te" acrescentou.



Apesar da justificação, Iury não ficou satisfeita com a atitude do colega e não hesitou em mostrar-se revoltada.

"Estás a exagerar. Eu estou muito bem com o Daniel, não te quero para nada", atirou a jovem.



"Senti-me numa situação desconfortável. Parece que eu é que estou errada, parece que eu é que estou a pecar", disse ainda, confiante da relação com Daniel Monteiro.

"Ele é que está a ver maldade onde não existe. Eu fico a sentir-me mal. Ainda agora, parece que era uma coisa do outro mundo e que eu estava disposta a pecar e ele não. Já é a segunda vez que me faz isto", continuou Iury.