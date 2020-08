Iury do ‘Big Brother’ planeia futuro com Daniel Monteiro: “Queremos ter dois filhos”

Iury e Daniel Monteiro foram um dos casais mais falados fora da casa mais vigiada do País. Três dias após a final do programa, a concorrente de Aveiro mostrou ter um futuro planeado com o seu mais que tudo.

Em declarações à ‘VIP’, a 'Miss' revelou que gostava de ter filhos com o bombeiro de Valongo: "Queremos ter dois filhos", disse.

Questionada sobre os melhores momentos que viveu no ‘Big Brother’, a concorrente destacou os momentos em que foi surpreendida pelo namorado: "Os dois pedidos de namoro, no avião e na varanda, e o regresso do Daniel à casa", afirmou.

Recorde-se que Iury ficou em quarto lugar no reality show da TVI.