Iury do ‘Big Brother’ recorda passado violento com namorado

A gala do último domingo foi marcada por vários momentos de emoção, sobretudo para Iury, que falou sobre a 'curva' da sua vida. No desafio feito durante a semana, a concorrente revelou que foi vítima de violência no namoro, não física, mas emocional, verbal e psicológica.

Durante a gala de ontem, com alguma hesitação, e em lágrimas a jovem começou por afirmar que não queria falar sobre o assunto, no entanto, acabou por contar um pouco sobre o passado traumático que viveu às mãos do namorado da altura: "Tive uma relação de sete anos, mas não quero falar. Ele era uma pessoa incrível, mas acho que ninguém deve viver sem poder ser ela própria. Ninguém tem de se anular para ser feliz. As palavras magoam tanto como as coisas físicas".

"Quando se está numa relação e se acha que é um amor para a vida toda e a pessoa diz alguma coisa que magoa, mas depois pede desculpa e é carinhoso, uma pessoa parece que fica cega", afirmou emocionada.

"Uma pessoa tem vergonha até de contar à pessoa que é mais chegada. Acho que é para não a tornar real", terminou, sem revelar muitos pormenores.

A jovem falou ainda de Daniel Monteiro, com quem protagonizou momentos românticos dentro da casa mais vigiada do país: "Quero levá-lo para a vida. É um homem com valores e princípios".