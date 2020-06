Iury do 'Big Brotther' revela que sofreu violência no namoro: "Maus-tratos emocionais"

, começou por dizer Iury à amiga

. Apesar de garantir que nunca existiram maus-tratos físicos, a concorrente contou que

"







recordou Iury, que confessou que acabava por perdoar

as atitudes do ex-namorado devido aos fatores positivos do namoro.



Os "desrespeitos" e "maus-tratos emocionais" duraram três anos e a relação só terminou poucos meses antes de Iury entrar no Big Brother 2020.





Numa conversa íntima com Slávia, Iury acabou por revelar alguns detalhes do seu passado amoroso. Recordações dolorosas de um namoro de três anos em que a concorrente garante ter sofridos "maus-tratos emocionais".A revelação de Iury surge numa altuta em que a concorente mantém uma forte ligação a Daniel Monteiro dentro da casa do 'Big Brother'. Apesar da insistência do bombeiro, a concorrente prefere manter-se sozinha. Também a família de Iury se mostra contra um possível envolvimento com Daniel Monteiro dentro da casa e não acredita nas suas intensões.