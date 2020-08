Iury reage às críticas da sua participação no ‘Big Brother’: "Achei que ninguém me estava a compreender"

Concorrente de Aveiro esteve no ‘Você na TV’ e comentou as críticas de que foi alvo.

05 ago 2020 • 22:07

Iury foi alvo de críticas enquanto estava dentro da casa mais vigiada do país. À conversa com Maria Botelho Moniz no ‘Você na TV’ desta quarta-feira, dia 5 de agosto, a concorrente de Aveiro falou dos vários momentos em que ficava nervosa nas galas de domingo, na qual tinha dificuldade em nomear os colegas.

A ex-concorrente do ‘Big Brother’ reagiu ao facto de alguns colegas dentro da casa a terem chamado "sonsa": "Eu achei que ninguém me estava a compreender quando me começaram a chamar de sonsa, porque realmente cada pessoa lida com as emoções à sua maneira", começou por dizer.

"Durante a semana, nós acabamos por não ter aquela perceção de que as pessoas nos estão a ver (…) Chegava ao domingo e começava a sentir aquela pressão, aquele momento em que nós sabemos, aqui sim as pessoas estão a ver-nos'", disse.



Recorde-se que Iury ficou em quarto lugar no ‘Big Brother’.