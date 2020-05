Iury recebe avião com mensagem especial e chora de emoção

No entanto, Iury mostra-se insegura. A

tranquilizá-la, dizendo-lhe que ela não tem com o que se preocupar, ao mesmo tempo que lhe dá abraços e beijos e os colegas aplaudem a situação.



"Não fizeste nada de mal nem vais fazer", afirmou, entre gestos de ternura para com a concorrente que tem sido apontada como o par romântico no programa pela cumplicidade evidente.





Iury chora ao receber avião de apoio

Esta quinta-feira, Iury, concorrente do 'Big Brother', mostrou-se feliz ao receber um avião com uma mensagem de apoio que passou pela casa mais vigiada do país., podia ler-se no avião, que estava a assinado pelae pelosda jovem.Emocionada, a personal-trainer desabafou sobre o momento com Slávia e Daniel Guerreiro, de quem tem estado cada vez mais cúmplice dentro do desafio, e garantiu, em lágrimas por não conseguir conter a emoção., disse, agradecendo o gesto., continuou.miss questionou o colega sobre ter feito ou não alguma coisa que possa desiludir tanto os familiares como os admiradores fora do reality-show. O bombeiro tentou