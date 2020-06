Iury recebe avião da mãe com alerta sobre Daniel: "Afasta-te dele"

Iury recebe avião com alerta sobre Daniel e fica destroçada

Iury ficou em pânico por receber, durante a tarde desta quarta-feira, um avião com uma mensagem a alertá-la para se afastar de Daniel.A concorrente teve a certeza que a mensagem foi enviada pela mãe, e não reagiu de ânimo leve., dizia a mensagem do avião, referindo-se a Daniel Monteiro.Emocionada e preocupada, a personal trainer acabou por ficar em lágrimas.Daniel Guerreiro, que continua a mostrar estar apaixonado por Iury e tem tentado a todo o custo conquistá-la, ficou preocupado com o contéudo da mensagem e não conseguiu dar-lhe descanso, insistindo para falar com ela.No entanto, sem sucesso. Iury afirmou várias vezes que não queria falar e preferia estar sozinha, e pediu-lhe para ele respeitar a decisão.Após a passagem do avião pela casa mais vigiada do país, Iury ficou visivelmente nervosa e triste e recebeu o apoio do colega Daniel Guerreiro.O hipnoterapeuta tentou acalmar a colega, que se mostrou aflita por achar que está a desiludir a família lá fora.A mãe de Iury, Soledade, já tinha confessado que não aprova uma possível relação amorosa entre a filha e Daniel Monteiro, esclarecendo o porquê de não querer que a filha se envolva com ele.