Iva Domingues apresenta os diários do novo ‘Big Brother’

01:30

Iva Domingues vai substituir Maria Botelho Moniz na condução dos blocos diários do ‘Big Brother - Duplo Impacto’, TVI, às 19h e à meia-noite. A nova emissão do reality show tem estreia marcada para dia 3 e representa um novo desafio profissional para a apresentadora, que tem sido uma das apostas de Cristina Ferreira, desde que esta abraçou a direção de Ficção e Entretenimento do canal de Queluz de Baixo.Maria Botelho Moniz, por seu lado, prepara-se para abraçar o maior desafio da sua carreira: a condução do programa das manhãs, ao lado de Cláudio Ramos.Nas redes sociais, Iva Domingues partilhou a informação da TVI e mostrou-se entusiasmada. "Vamos a isto", escreveu.