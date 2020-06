Iva Domingues celebra conquista da filha Carolina nos Estados Unidos

Iva Domingues, de 43 anos, partilhou com os seus seguidores uma mensagem especial dedicada à filha Carolina, de 17 anos, fruto da relação, já terminada, da apresentadora com o jornalista Pedro Mourinho.

Na publicação partilhada quarta-feira, dia 10 de junho, Iva Domingues contou que a filha tinha acabado de se graduar em cinema.

"Estive a dirigir até agora, Carolina. Que viagem, meu amor! É comovente a tua coragem, a tua determinação, a tua resiliência e a tua esperança de que amanhã pode ser diferente, amanhã pode ser melhor! Fazes parte da geração que está disposta a exigir um mundo mais justo, a lutar por um mundo mais igual, no respeito, nas oportunidades e nas liberdades de tod@S e de cada um" escreveu Iva Domingues, na legenda do vídeo em que surge a jovem vestida com o traje académico.

"Lembras-te?:-‘Mas, mãe, então e se eu cair? -Ah, mas, meu amor, então e se voares?’…Olha, como chegaste tão longe, meu amor! Não podia estar mais orgulhosa de ti. Parabéns!" finalizou a apresentadora, evidenciado o orgulho que sente pela filha ter terminado esta etapa.

Recorde-se que, Carolina, de 17 anos, mudou-se para os Estados Unidos para estudar cinema.

Veja o vídeo partilhado pela apresentadora:





