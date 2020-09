Iva Domingues declara-se a Ângelo Rodrigues: "Coragem que muito poucos conseguem ter"

A ex-namorada do artista deixou ainda uma mensagem de força e mostrou continuar a torcer pela recuperação física e emocional de Ângelo Rodrigues.





Iva Domingues não resistiu a reagir publicamente ao documentário protagonizado por Ângelo Rodrigues, que foi exibido na SIC no passado domingo.Depois do desabafo emotivo, a apresentadora elogiou o ex-companheiro., começou por escrever, emocionada., continuou Iva., escreveu, realçando uma frase dita por Ângelo durante a emissão:Os seguidores ficaram encantados com a manifestação de carinho de Iva a Ângelo, depois do rosto de 'Golpe de Sorte', devido ao "mau manuseamento" de injeções de testosterona que lhe causaram uma infeção grave.Recorde-se que Iva Domingues e Ângelo Rodrigues namoraram durante seis anos, romance que terminou em 2016, mas os dois sempre demonstraram ter preservado uma relação cúmplice.Na altura em que o ator esteve à beira da morte, Iva foi uma das pessoas que sempre demonstrou todo o apoio e esperança para que o 'pesadelo' fosse superado.