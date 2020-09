Iva Domingues e Ângelo Rodrigues cúmplices em noite de estreia

A carregar o vídeo ...

Ângelo Rodrigues desabafa: "Tenho noção do meu erro"

vive uma fase feliz, depois de, há cerca de um ano, ter estado entre a vida e a morte, como consequência de uma injeção de testosterona.Na altura, a ex-namorada,, revelou-se um grande apoio e desde então os dois têm estado inseparáveis.Na estreia da Peça 'A Ratoeira', na qual Ângelo é protagonista, e que está cena no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, o ator contou, mais uma vez, com a presença de Iva.Os dois encontraram-se no final da peça e Iva fez questão de dar ao 'ex' um abraço apertado, que revela a grande cumplicidade que sentem.A apresentadora mostra-se orgulhosa da forma como Ângelo superou a fase mais difícil da sua vida, que agora assume num documentário para a SIC., escreveu o novo rosto da TVI na véspera da transmissão do documentário.