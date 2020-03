Iva Domingues emociona-se ao recordar momento em que Ângelo Rodrigues despertou do coma: "Eu estava lá"

"Quando ele acordou toda eu era um sentimento único. Geralmente temos vários sentimentos ao mesmo tempo, mas eu só tinha um. Naquele momento eu era felicidade pura. Não havia espaço aqui dentro para mais nada. Eu estava toda apagada e, de repente, acenderam-se as luzes todas cá dentro. Depois foi vê-lo regressar devagarinho", acrescenta.



A apresentadora desabafou ainda sobre a fase que atravessou quando o ex-namorado se encontrava hospitalizado: "Foi muito violento, desgastante, fiquei desfeita na altura. Houve momentos em que eu não sabia se ele ia sobreviver". descreveu Iva, que sempre se mostrou presente a acompanhar o caso de Ângelo Rodrigues desde que começou a enfrentar o problema de saúde, em agosto, e sempre partilhou mensagens de força publicamente para o rosto da SIC.

Iva Domingues surpreendeu ao revelar que estava ao lado de Ângelo Rodrigues quando o ator acordou do coma, após estar internado em risco de vida com uma infeção causada por uma injeção de testosterona.A apresentadora, que namorou com o artista durante seis anos, relação que terminou em 2016, confessou a situação durante uma conversa na Rádio Comercial, na rubrica 'Era O Que Faltava'.

"Foi um pesadelo acordada! Foi horrível. Uma pessoa que tu amaste e que amas de outra forma…é a impotência que tu sentes. A frustração, parece que não podes fazer nada, zero. Estás ali, mesmo ao pé do precipício, e não sabes se te vão empurrar ou não. É o que acontece, o que tu sentes", desabafou Iva Domingues.



Iva Domingues não esconde a cumplicidade que mantém com Ângelo Rodrigues mesmo após o fim da relação amorosa que viveram, e até dedicou a estreia do seu programa, no Canal 11, ao ator, quando este ainda se encontrava em perigo.



Atualmente, Ângelo Rodrigues tem estado a recuperar do drama que o abalou e não mostra pudores em mostrar a cicatriz com que ficou na perna esquerda, que sofreu várias intervenções cirúrgicas.