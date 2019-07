Iva Domingues fica em Portugal e prepara-se para deixar a filha de 16 anos nos EUA

13:33

epois de quase duas décadas na TVI, Iva decidiu abraçar um novo projeto profissional. A apresentadora escolheu o mais recente canal de televisão e parece estar muito entusiasmada com o novo desafio que tem em mãos.

Iva Domingues prepara-se para se despedir da filha Carolina, de 16 anos. Depois de ter embarcado numa aventura com a adolescente em Los Angeles, onde viveu cerca de dois anos, a apresentadora considera que é a altura certa para regressrar a Portugal onde irá abraçar um novo projeto no Canal 11.Durante o 'Programa da Cristina' desta quarta-feira, Iva foi recebida pela anfitriã e contou que a filha irá manter a sua vida nos EUA, onde a comunicadora garante que ficará bem acompanhada junto de uma família amiga.Visivelmente feliz por abraçar um novo projeto, a comunicadora não esconde a angustia de deixar a filha adolescente e considera que a distância e as saudades serão difícieis de suportar: "Tento não pensar nesse dia. Vai ser muito difícil, eu tenho uma ligação muito forte com ela", confessou.Recorde-se que, d