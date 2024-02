Iva Domingues no ‘Tinder dos famosos’

Iva Domingues, de 47 anos, está inscrita no Raya, conhecido como ‘Tinder dos famosos’ (aplicação de encontros online) e já tentou alguns ‘matches’ (para formar parelha) com algumas figuras conhecidas. Entre eles esteve um cantor e compositor norte-americano. “Ia caindo para o lado. Vi o John Mayer, que, sim senhor, quando ele quiser jantar pode ligar-me. É que aquele homem tem tudo”, disse numa entrevista a Rui Maria Pêgo no podcast ‘Debaixo da Língua’, quando questionada sobre a sua vida amorosa.“Ele já me apareceu algumas vezes, mas a coisa não faz ‘match’”, disse, revelando ainda: “Fiquei amiga de três ou quatro pessoas, mas amiga, amiga. É tão engraçado, se calhar é da minha personalidade. Se fizer ‘match’ com Trevor Noah [comediante]... ele está lá”, afirmou. A apresentadora contou ainda que tem uma pessoa que lhe agrada: “Falamos de vez em quando, trocamos umas ideias... Não é português.”