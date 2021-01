Iva Domingues poderá assumir programa que era para Fátima Lopes

Iva Domingues poderá ter um novo programa na TVI. Tudo porque o formato de fim de semana que ia ser conduzido por Fátima Lopes, o 'C'è Posta Per Te', ficou sem apresentadora e o nome de Iva Domingues está agora em cima da mesa.", avançou uma fonte à revista 'TV Mais'.Iva Domingues é atualmente a apresentadora do 'Extra' do 'Big Brother', depois de Maria Botelho Moniza ter deixado o projeto para assumir as manhãs do canal ao lado de Cláudio Ramos.Fátima Lopes, por seu lado, encontra-se para já sem projetos, depois de ter deixado a TVI, onde estava há mais de 10 anos.revelou a estação em comunicado.