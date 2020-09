Iva Domingues revela: "Sempre ficou no meu coração a ideia de voltar à TVI"

Oregresso de Iva Domingues à TVI, a convite da nova diretora do canal, Cristina Ferreira, emocionou a apresentadora, que voltou ao canal três anos depois de ter saído para ir para os EUA. O meu futuro começa agora na TVI.O mês de setembro é o mês em que eu nasci e a minha filha também, curiosamente no mesmo dia que eu (23), referiu.A estreia na antena de Queluz de Baixo aconteceu no Somos Portugal do último domingo, onde Iva brilhou ao lado de Rúben Vieira (Ben), Maria Cerqueira Gomes, Mónica Jardim e Santiago Lagoá. Ainda assim, o programa perdeu nas audiências para o rival Domingão, da SIC.memórias felizesA mudança para os Estados Unidos em 2017, para ajudar a filha Carolina a realizar o sonho de estudar realização de cinema, afastou Iva dos ecrãs nacionais.Em 2019, regressou a Portugal para se juntar à equipa do Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, onde permaneceu durante o último ano, sem nunca esquecer a TVI. Tenho ótimas memórias. Cheguei à TVI com 21 anos e fiz toda minha vida toda na TVI.Engravidei... fui mãe. Foram 19 anos muito felizes, confidenciou a apresentadora. Por isso, e apesar deste período de afastamento, nunca pôs de lado um regresso à casa mãe.Não sei se sempre soube que um dia ia voltar à TVI, mas esse sentimento sempre ficou no coração.Embora próxima do ex-namorado Ângelo Rodrigues, a estrela da TVI continua sem sorte ao amor. Anda tudo calmíssimo, apontou em jeito de brincadeira, dando a entender que está disponível para viver uma nova paixão.