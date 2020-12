Iva Domingues substitui Maria Botelho Moniz no ‘Big Brother - Duplo Impacto’

29 dez 2020 • 12:07

Iva Domingues é a nova apresentadora dos segmentos da tarde e noite do ‘Big Brother – Duplo Impacto’, que irá estrear em janeiro. De acordo com uma nota enviada às redações, a apresentadora foi a escolhida para substituir Maria Botelho Moniz e assumir a condução do ‘Extra’ e ‘Express’, que decorrem à tarde e noite, respetivamente.

Já a apresentadora Mafalda de Castro mantém-se na condução das tardes do reality show, que terá a apresentação de Teresa Guilherme e Cláudio Ramos. O novo formato vai contar com a participação de concorrentes do ‘Big Brother 2020’, que terminou em Agosto, e do ‘Big Brother – A Revolução’.

Maria Botelho Moniz prepara-se para conduzir o novo programa das manhãs da TVI, ‘Dois às Dez’, ao lado de Cláudio Ramos. Por seu lado, as tardes do canal vão ficar nas mãos de Manuel Luís Goucha, num programa em nome próprio.