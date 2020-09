Iva Domingues surpreendida pela filha em dia de aniversário

Cristina Ferreira decidiu surpreender a colega da TVI ao colocá-la em videochamada com a sua "menina de ouro".Embora felizes pelo momento proporcionado pelo programa 'Dia de Cristina', os motivos para festejar são poucos. Carolina está impossibilitada de viajar a Portugal, devido às decisões do presidente norte-americano Donald Trump.Iva Domingues revelou-se orgulhosa pelo curso da filha, fruto da relação com o jornalista Pedro Mourinho. A jovem decidiu estudar realização de cinema e mudou-se para o outro lado do Atlântico. Primeiro ao lado da mãe, durante três anos. Atualmente, sozinha., completou.