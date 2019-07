Iva Domingues volta a Portugal e deixa a filha nos EUA

Após uma aventura nos Estados Unidos, Iva Domingues está de regresso a Portugal. A apresentadora mudou-se para Los Angeles no final de 2017, na companhia da filha, Carolina, que está prestes a fazer 17 anos.Agora, prepara-se para abraçar um novo desafio profissional no seu País e mostra-se radiante por estar de volta mas, ao mesmo tempo, de coração apertado. Tudo porque Carolina vai continuar a morar do outro lado do Atlântico, onde está a estudar Cinema."Vai ser muito difícil. Eu tenho uma ligação muito forte com ela", começou por dizer Iva Domingues, à conversa com Cristina Ferreira no programa das manhãs da SIC."Foi uma decisão muito ponderada com a Carolina, com o pai da Carolina [Pedro Mourinho], com toda a gente. E ela está preparada. Sinto que está", acrescentou, emocionada, explicando que a jovem vai ficar aos cuidados de um casal amigo.Apesar da distância, Iva - que vai apresentar um programa no canal desportivo 11 - diz que faz questão de visitar a filha regularmente. "Já está tudo falado", assegurou.