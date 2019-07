Iva Lamarão: “O desejo está sempre em alta”

- Qual a sua bebida preferida de verão?

– Gosto sempre de água ou limonada.



- Qual a viagem de sonho de verão que ainda está por realizar?

– Várias. Já fiz algumas muito marcantes. Gostei muito de ir a Menorca. Adorei as Bahamas...



- Complete: O verão é bom para...?

– Estar com amigos e relaxar.

– Gosto de fazer férias em Portugal e explorar o nosso país, de norte a sul. Mas também vou para fora. É um meio termo.– Gosto de praia e piscina. Desde que tenha água, seja piscina ou praia, é ideal.– Um intermédio…– Entro a medo. Odeio quem venha a correr e me queira molhar. Gosto de entrar com calma.– Os triquínis estão muito na moda. Dão para usar de várias formas. Embora as marcas no corpo não ajudem. Também dizem que é sexy, por isso, fica.– Como disse, tenho utilizado mais os triquínis. (risos)– Gosto de ficar com amigos. Não sou de saídas. Gosto de estar em casa com a companhia certa.– Em casa (risos).– Há todo o ano, quando se está com a pessoa certa o desejo está sempre em alta.– Um pijama de verão, que é sempre mais sexy. Até porque sou sonâmbula e convêm dormir sempre com uma pecinha de roupa. Nunca se sabe onde vou parar a meio da noite...