Iva Lamarão sofre pelos pais que vivem em Ovar: "Não sei quando poderei ir ter com eles"

Iva Lamarão mostra trabalho de moda

Iva Lamarão não esconde o sofrimento e preocupação que sente pelos pais, que vivem em Ovar, a sua terra natal, onde foi decretado o estado de calamidade pública.", começou por contar no programa 'Júlia', da SIC, referindo que a família está em isolamento. "".A apresentadora explica que tem sido a irmã a sair para fazer compras "com todos os cuidados e só quando é preciso algo de urgente em casa".", revelou ainda.Iva tem acompanhado tudo à distância e não esconde as saudades.. Neste momento estamos privados disso e não sei quando é que vou poder sair daqui, de Lisboa, porque também estou em isolamento, e ir ter com eles. Temos falado por videochamada, mas não é a mesma coisa".Entretanto, durante o período de quarentena, Iva Lamarão aproveitou para partilhar com os seguidores um vídeo de um trabalho de moda que fez.