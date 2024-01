Ivandro vai ser pai pela primeira vez

sucesso da música 'Como Tu', que fez em conjunto com Bárbara Bandeira, o cantor, de 25 anos, prepara-se para ser pai de primeira viagem.O artista republicou nas Histórias do Instagram uma fotografia partilhada pela namorada, Joana, na qual é possível ver que a mesma está grávida., escreveu ainda.

Assim sendo, a gravidez já se encontra a poucos meses do final, com o nascimento do bebé a estar previsto para início de março. A poucos meses de ser pai, Ivandro continua focado no seu primeiro álbum, que irá chamar-se 'Trovador'.