Ivanka Trump em lágrimas após discurso de despedida do pai

Os filhos do ex-presidente Trump ficaram emocionados quando viram o pai partir de Washington pela última vez para dar lugar à administração do presidente eleito em novembro, Joe Biden., durante o discurso final como presidente dos EUA.Apesar das críticas, a família mostrou-se unida no momento de despedida. No discurso final, Trump frisou que a sua administração "foi incrível" e "fora do normal".