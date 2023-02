Ivete Sangalo apanhou namorado com outra durante um concerto

12:25

"Rosana, mulher, deixa eu te contar um babado (...)

peguei' ele com outra no seu espetáculo

. Eu juro por Deus", revelou a cantora, de 50 anos, citada pela , revelou a cantora, de 50 anos, citada pela 'Purepeople'

Ivete Sangalo fez uma revelação surpreendente durante o programa 'The Masked Singer Brasil', a versão brasileira do programa 'A Máscara', exibido na SIC. Em conversa com Rosana, uma das artistas que participa no formato, a cantora revelou que já foi traída por um ex-namorado...precisamente num dos concerto de Rosana., acrescentou Ivete Sangalo.Atualmente, Ivete Sangalo é casada com Daniel Cady, com quem tem três filhos.