Ivete Sangalo tem o hábito de fazer chichi de pé

Ivete Sangalo

01:30

Miguel Azevedo

Ela já fez biscates como modelo, foi empregada de loja num centro comercial e ‘marmiteira’. Para ajudar nas despesas da casa, vendia na rua as marmitas de comida que a mãe fazia.Hoje, Ivete Sangalo é, muito provavelmente, a maior das cantoras brasileiras, em popularidade, seguidores, prestígio internacional e fortuna. Ainda frequentou um curso de Administração Empresarial, mas a música falou mais alto quando foi convidada para ser vocalista da Banda Eva.E foi lá, quando andava nos trios elétricos no meio do carnaval da Bahia, sem tempo para fazer as suas necessidades, que a cantora inventou um dos seus hábitos mais peculiares: fazer chichi de pé. "É sem vergonha na íntegra", brinca com o assunto. "Hoje faço chichi em pé em todos os shows", diz.Mas também para evitar as casas de banho públicas sempre que está fora de casa. "Foi muito difícil no início, mas agora sou ‘expert’", revelou. O hábito só é possível graças a uma técnica desenvolvida pela própria Ivete Sangalo que consiste numa espécie de cone que coloca junto à perna.