Ivo Lucas canta genérico de 'Amor Amor' após tragédia

Jovem interpretou 'Do Lado do Amor (Isto é Paixão).

Ao que tudo indica, a filmagem do genérico foi realizada durante o mês de janeiro após o regresso do artista às gravações da novela líder de audiências. Ivo esteve afastado cerca de mês e meio, devido ao acidente de viação que sofreu em dezembro passado na A1.A namorada Sara Carreira acabou por morrer na sequência da tragédia. O cantor ficou hospitalizado durante duas semanas, devido aos ferimentos resultantes do acidente. Está a receber tratamento psicológico e é acompanhado por familiares durante as gravações da novela.revelou Toy, diretor musical da trama do terceiro canal Ivo Lucas, recorde-se, interpreta Leandro em 'Amor Amor'.