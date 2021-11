Ivo lucas canta hino 'Leva-me a Viajar' para Sara Carreira

01:30

Carolina Cunha

A Associação Sara Carreira lançou esta sexta-feira o seu hino, ‘Leva-me a Viajar’, em memória da ‘princesa’ que partiu cedo demais. São 41 cantores, atores e apresentadores que se unem para cantar este tema ao lado de Tony Carreira e dos filhos, Mickael e David. Entre eles está Ivo Lucas, que compôs o tema com a namorada.Esta é a primeira vez que o cantor e ator surge agregado a uma iniciativa da Associação Sara Carreira. No vídeo, Ivo canta a frase: "Só para estar mais perto de ti." ‘Leva-me a Viajar’ é um tema especial, escrito por Ivo e Sara quando estes namoravam. Na altura do lançamento da música, em maio, o cantor fez uma publicação nas redes sociais, quebrando o silêncio desde a morte da jovem de 21 anos: "Nunca pensei escrever-te este texto no dia de lançamento da tua canção, mas a vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti."Até ao final da tarde de sexta-feira, o vídeo já contava com cerca de 30 mil visualizações na plataforma YouTube.Recorde-se que Ivo conduzia o carro no momento do acidente que vitimou Sara Carreira, a 5 de dezembro. Desde a tragédia que tem permanecido longe dos holofotes, cumprindo apenas com os seus compromissos profissionais.