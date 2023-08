Ivo Lucas culpa fadista Cristina Branco pela tragédia que matou Sara Carreira

Ivo Lucas rejeita a decisão do juiz de instrução criminal no caso da morte de Sara Carreira e aponta as culpas à fadista Cristina Branco. O ator, acusado de homicídio negligente na forma grosseira, cuja pena de prisão vai até aos cinco anos, garante que não é o culpado do acidente que vitimou a filha de Tony Carreira.Na contestação, de acordo com a ‘TV 7 Dias’, a defesa do ator garante que este não “efetuava uma condução descuidada” e que não existem provas de que a morte da jovem tenha resultado do embate do seu carro com o da fadista, até porque o de Tiago Pacheco chocou com o Range Rover de Sara precisamente do lado direito, onde ela seguia. Além disso, a defesa de Ivo Lucas imputa a responsabilidade do acidente à fadista, uma vez que a viatura desta estava parada na meio da autoestrada sem “qualquer tipo de iluminação ou sinalização que lhe pudesse indicar que existia ali um objeto parado”.

Agora, os arguidos aguardam o início do julgamento. As primeiras audiências estão marcadas para 24 e 25 de outubro. Ivo Lucas será ouvido no dia 27, seguindo-se as alegações finais.