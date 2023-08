Ivo Lucas e Joana Aguiar desfrutam de férias na Madeira

a desfrutar de uns dias de férias na ilha da Madeira. Apesar de não terem partilhado fotografias juntos nas redes sociais, os dois atores publicaram várias imagens no arquipélago português durante os últimos dias., escreveu Ivo Lucas na legenda de um conjunto de fotografias, onde se destacam as vistas madeirenses.Vale recordar que as primeiras notícias sobre uma alegada relação entre ambos saíram em 2022. Segundo vários meios de comunicação social, os dois apaixonaram-se durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC, e estarão juntos desde então, apesar de nunca o terem confirmado.Veja as publicações abaixo: