Ivo Lucas é o vencedor da terceira temporada do programa 'A máscara' O ‘Viking’ e o ‘Cato’ confrontam-se na final do programa.

Ivo Lucas

Foto: Direitos Reservados

06:00

Ivo Lucas é, na pele do ‘Viking’, o grande vencedor de ‘A Máscara’ (SIC). Apesar da revelação só ser feita no dia 19, a ‘TV7Dias’ avançou o resultado. Hoje, na semifinal do programa, os ‘Cisnes’ serão expulsos, o que quer dizer que o ‘Cato’ e o ‘Viking’ se vão confrontar na grande final.



Debaixo da máscara dos ‘Cisnes’ escondem-se Miguel Cristovinho e Kasha, dos D.A.M.A. Já o ‘Cato’ - recorde-se que César Mourão apostou o testículo em como seria o humorista Rui Unas - poderá ser Sérgio Rosado, dos Anjos.

Mais sobre

artigos relacionados