Ivo Lucas em concerto com homenagem a Sara Carreira

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

É já este sábado que Ivo Lucas regressa aos concertos, depois de mais de um ano de afastamento. O cantor e ator, de 31 anos, sobe ao palco do Teatro Sá da Bandeira, Porto, para um espetáculo em que Sara Carreira não será esquecida.Ivo vai homenagear a namorada, que morreu há 15 meses, e, para isso, decidiu que a cor que dominará o palco será o rosa. Mas não estará sozinho: Bárbara Bandeira, Carolina Deslandes, Kasha (D.A.M.A) e Nuno Ribeiro são alguns dos convidados.No dia 22, Ivo Lucas atua no Seixal (Complexo Desportivo Santa Marta do Pinhal) e a 29 em Lisboa (Teatro Tivoli).