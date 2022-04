Ivo Lucas em silêncio sobre acusação no caso da morte de Sara Carreira

01:30

Carolina Cunha

O caso da morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020, continua a correr na Justiça. Ivo Lucas, que foi constituído arguido, não requereu abertura de instrução, fase facultativa do processo comum no qual se decide se o inquérito deve ser arquivado ou seguir para julgamento, avança a revista ‘TV Mais’. Para já, o ator de ‘Amor Amor’ (SIC) não se opõe, numa primeira fase, às acusações do Ministério Público e deverá, assim, ir a julgamento por homicídio negligente. Ivo Lucas está acusado de ser o autor material da prática de um crime de homicídio negligente, de uma contraordenação grave e de uma contraordenação leve.









O artista continua com uma postura apática perante as acusações, sem contestar o crime da morte da namorada. Até ao momento, todos os intervenientes no processo acusados de terem provocado o sinistro que resultou na morte da filha de Tony Carreira defenderam-se. Ir a julgamento poderá ser uma vontade do cantor, que ao longo dos últimos meses tem carregado uma enorme carga emocional.

Recorde-se que Sara Carreira perdeu a vida aos 21 anos num acidente de viação na A1. O carro onde seguia a jovem, conduzido por Ivo Lucas, embateu no carro da fadista Cristina Branco, que se encontrava parado devido a um sinistro com outra viatura.



A 29 de abril, Ivo Lucas volta a subir aos palcos no Tivoli BBVA, em Lisboa. Um concerto no qual irá reunir alguns dos seus amigos. Bárbara Bandeira e Kasha vão voltar a estar juntos em palco após o fim da relação.