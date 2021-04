Ivo Lucas focado no processo de luto após fim de novela

Volvidos quase cinco meses da tragédia que chocou o País, Ivo, que terminou, na última semana, as gravações da novela ‘Amor Amor’, da SIC, vai continuar a receber o apoio do psicólogo que o tem acompanhado e ajudado a enfrentar o processo de luto.O pai João Lucas e a mãe Bela também têm sido essenciais neste processo.No entanto, as falhas de memória relativas a tragédia impediram o jovem de dar um testemunho mais detalhado sobre o cenário aparatoso que viveu na A1.Antes do acidente, estava a preparar novas músicas para um futuro trabalho discográfico, que deixou em suspenso por causa da tragédia.Agora, com a ajuda dos mais próximos e dos amigos mais chegados, que se mantiveram sempre atentos neste processo, já conseguiu voltar a estúdio e fazer algumas composições.