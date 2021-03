Ivo Lucas obrigado a reviver dia do fatídico acidente

Na sequência da investigação aberta após a morte de Sara Carreira, no dia 5 de dezembro do ano passado, o ator, que conduzia o Range Rover, foi chamado a contar a sua versão dos acontecimentos.No entanto, pouco se lembra do que aconteceu no acidente. Com lapsos de memória, Ivo recorda-se apenas de ir a conversar com Sara até que se deu o embate com o carro da fadista Cristina Branco, que se encontrava, sem sinalização, parado no meio da A1. A partir daí, as memórias dos acontecimentos são difusas para o jovem que, desorientado, foi encontrado por um bombeiro, minutos após o choque fatal, sozinho, em tronco nu, e sem rumo no meio da autoestrada.A recuperação foi lenta, o que impediu que fosse ouvido mais cedo na Justiça. Foi o último dos intervenientes no acidente a prestar declarações, e o seu testemunho encerra agora o processo, que pode conhecer dois desfechos: ou é arquivado ou, se a GNR entender que houve responsabilidades de terceiros na morte da filha de Tony Carreira, enviará um relatório final com proposta de acusação.Certo é que quase quatro meses após a morte de Sara Carreira, Ivo Lucas se mostra fisicamente recuperado mas emocionalmente com muitas feridas por sarar.A família não esconde a preocupação pelo seu estado de saúde e não o deixa sozinho um segundo. Mesmo para trabalhar, Ivo está sempre acompanhado pelo pai ou pela irmã, Diana, com quem passou a viver após o acidente. Desde o fatídico dia que o ator se mantém em silêncio, não atualizando as suas contas das redes sociais.