Ivo Lucas quebra o silêncio sobre a morte de Sara: "Só peço que me ajudes a caminhar"

Ivo Lucas vive, em silêncio, a dor de ter perdido a namorada, Sara Carreira, num trágico acidente de viação.



Esta sexta-feira, no dia do lançamento do hino da associação em homenagem à jovem, e que foi composto por Ivo em parceria com Sara, o cantor decidiu quebrar o silêncio e partilhou um texto comovente em que revela a dor que está a sentir.



Hoje está disponível para todo o mundo ouvir o talento brilhante e único que sempre foste. Espero que estejas orgulhosa, estejas onde estiveres", escreveu, pedindo à namorada para lhe dar forças para enfrentar o seu calvário.





Para sempre"





O texto emotivo de Ivo mereceu inúmeras reações dos fãs, que deixam mensagens de força ao jovem.Recorde-se que o cantor conduzia o Range Rover no dia da tragédia, a 5 de dezembro. Após o fatífico acidente, foi ouvido pelas autoridades, mas o processo ainda não conheceu um desfecho.No entanto, na recente conversa com Manuel Luís Goucha, Tony Carreira já fez saber que não culpa o cantor pelo acidente e que está incondicionalmente ao lado do jovem.