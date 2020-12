Ivo Lucas recebe alta hospitalar e passa Natal com a família

Ivo Lucas já recebeu alta hospitalar. Após vários dias internado, o cantor, que esteve envolvido no acidente de viação que vitimou a namorada, Sara Carreira, no passado dia 5 de dezembro, em Santarém, encontra-se a recuperar ao lado da família.

O músico de 30 anos foi internado no Hospital de Santarém com um derrame num pulmão e uma fratura exposta no pulso, tendo sido operado mais tarde em Lisboa, no Hospital Santa Maria. O também ator teve autorização para sair do hospital no passado dia 14 de dezembro.

"O Ivo está a recuperar junto dos que mais ama. Não há muita gente que saiba que saiu do hospital porque ele prefere assim. Não é fácil lidar com o que está a sentir", disse uma fonte próxima da família à TV7dias. Ivo Lucas teve ainda de receber apoio psicológico para lidar com a morte da namorada de 21 anos.

De acordo com a mesma publicação, o cantor irá regressar já no próximo mês de janeiro às gravações da novela da SIC, ‘Amor, Amor’, onde irá dar vida a Leandro. "O Ivo começa a gravar já em janeiro", revelou uma fonte da produção da novela.