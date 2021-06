Ivo Lucas recebe apoio dos amigos para retomar rotinas

Ivo Lucas está aos poucos a virar a página para um novo capítulo da sua vida, desta feita, mais em paz, após a morte trágica da namorada Sara Carreira, em dezembro, na sequência de um acidente de viação na A1, na zona de Santarém .

Os dias do ator e cantor são, ainda, de muita dor, mas com esperança num amanhã mais risonho.

Prova disso

foi a recente viagem a São Miguel, nos Açores. Um momento de descanso e de renovação de energias, ao lado dos amigos de sempre, que o acompanharam ao longo dos tempos marcados por muita dor e tristeza.

Miguel, Ricardo e Simão são alguns dos rostos deste pequeno núcleo, mas de fortaleza para o jovem artista, que tenta recompor a sua vida. Na escapadinha recente a um dos 'paraísos' do Atlântico, o grupo aproveitou para somar memórias felizes, como aquelas que já guardavam de outros tempos e para ajudar Ivo a seguir em frente.

DOR E ACEITAÇÃO

Mais discreto e ponderado, Ivo Lucas preferiu resguardar-se do espaço mediático e focou-se apenas no trabalho e no processo de luto. Só há semanas seman é que quebrou o silêncio sobre a partida da namorada, a propósito do lançamento de uma música da jovem, que fornece um compor.

"Quando te conheci prometi escrever-te a balada mais bonita que conseguisse tirar de mim, para fazer justiça à pessoa que eras. Apaixonei-me cada vez mais por ti a cada dia que passava e a música foi ganhando vida em nós. Espero que estejas orgulhosa, estejas onde estiveres. A vida pregou-nos a maior rasteira e eu só peço todos os dias que me ajudes a caminhar que eu prometo que o vou tentar fazer por ti. "

As palavras de dor emocionaram os fãs do artista, que não o pouparam com comentários de força para superar a perda. Ivo está, neste momento, refugiado com aqueles que têm ajudado a seguir em frente e a dizer 'sim' a projetos para se manter ativo.

O PRÓXIMO DESAFIO